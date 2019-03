Mennica: przerwa w dostawie mieszkaniowego paliwa

Spółka rozpędza się za to z produktem ze średniej półki cenowej – Bulwarami Praskimi, czyli osiedlu na gruntach kupionych od FSO na warszawskim Żeraniu. W budowie jest pierwszy blok ze 142 lokalami, które są w sprzedaży od listopada ub.r. Firma czeka na pozwolenia na budowę kolejnych pięciu bloków – to w sumie około 19 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej wobec 6,5 tys. mkw. w pierwszym bloku. Bulwary Praskie to projekt wieloetapowy – docelowo ma liczyć 230 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej i 100 tys. mkw. biurowej. Inwestycja nie przełoży się więc na tegoroczne wyniki.