Od ubezpieczeń przez wina i słodycze po rejsy statkami i samolotami

Posiadacze akcji spółki Churchill Downs, nie tylko właściciela torów wyścigów konnych, ale też mającego w portfelu kasyna czy producentów gier, mogą otrzymać darmowe wejściówki (dwie na gospodarstwo domowe) wielokrotnego użytku na wyścigi konne organizowane przez spółki zależne. To raczej atrakcja dla koneserów, natomiast przemawiające do większej części społeczeństwa mogą być bonusy oferowane akcjonariuszom przez Carnival Cruise Lines, organizatora rejsów wycieczkowcami w rejonie Karaibów czy Bahamów. Podobne promocje mają Norwegian Cruise Lines i Royal Caribbean Cruise Lines. Podróżnicy mogą zostać skuszeni atrakcyjnymi benefitami Japan Airlines, który inwestorom mającym co najmniej 100 akcji proponuje 50-proc. zniżkę na krajowy lot. Liczba zniżek rośnie wraz z wielokrotnością posiadanych 100 akcji przewoźnika (jeden walor kosztuje teraz 35 USD). IBM, choć mało sprzedaje do detalu, ma specjalny sklep ze sprzętem komputerowym dla akcjonariuszy, w którym mogą liczyć na 25-proc. zniżkę.