– Na podstawie mojej oceny różnych danych mogę stwierdzić, że stany generujące prawie jedną trzecią PKB USA znajdują się w recesji lub są bardzo zagrożone recesją, w kolejnej jednej trzeciej gospodarka utrzymuje się na stabilnym poziomie, a w pozostałej jednej trzeciej odnotowuje się wzrost – napisał.

Według danych Zandiego, stany zagrożone recesją lub już ją przeżywające są rozsiane po całym kraju, ale szerszy obszar Waszyngtonu „wyróżnia się” ze względu na niedawne redukcje etatów w rządzie federalnym.

Według Rezerwy Federalnej, od stycznia do maja Dystrykt Kolumbii, Maryland i Wirginia – obszar znany jako DMV – straciły około 22 100 pracowników federalnych. Departament Efektywności Rządowej (DOGE) rozpoczął redukcję etatów w administracji federalnej wkrótce po inauguracji prezydenta Trumpa, rzekomo w celu ograniczenia wydatków federalnych.

Po regionie stołecznym USA, Zandi sklasyfikował Wirginię Zachodnią, Iowa, Maine, New Jersey i Dakotę Południową – w tej kolejności – jako znajdujące się w recesji lub o wysokim ryzyku jej wystąpienia.

Ogółem 22 stany, w tym Dystrykt Kolumbii, sklasyfikował jako „w recesji/wysokim ryzyku”, 13 jako „w trakcie stabilizacji”, a 16 jako „w fazie ekspansji”.

– Stany południowe są generalnie najsilniejsze, ale ich wzrost gospodarczy zwalnia – dodał Zandi. – Kalifornia i Nowy Jork, które razem generują ponad jedną piątą PKB USA, radzą sobie dobrze, a ich stabilność jest kluczowa dla gospodarki kraju, aby uniknąć recesji.