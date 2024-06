Amerykanie doczekają się tańszych kredytów hipotecznych

https://pbs.twimg.com/media/GPWFH3ZbgAAkUqa?format=jpg&name=900x900

Wydaje się, że oprocentowanie kredytów hipotecznych przekraczające 7 proc. na stałe zadomowiło się na rynku mieszkaniowym. Według Mortgage Bankers Association, średnia zgodna z 30-letnimi stałymi stopami procentowymi kredytów hipotecznych wzrosła w ostatnim tygodniu do 7,07 proc., a od początku kwietnia przekracza 7 proc.. – Podczas Manii Cięć Stopy procentowej średnia stopa oprocentowania kredytów hipotecznych spadła do najniższego poziomu na początku stycznia, do 6,76 proc. – pisze Wolf Richter.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych nie jest wysokie w porównaniu z okresem poprzedzającym wprowadzenie QE. Od 1970 do 2001 roku oprocentowanie kredytów hipotecznych wahało się od 7 proc. do 18 proc.. Tym, co różniło te stawki od innych, były niższe ceny domów. Kiedy oprocentowanie kredytów hipotecznych spadło poniżej 7 proc. w 2002 r. i ostatecznie do 5,5 proc. w 2005 r., doprowadziło to do bańki mieszkaniowej I, która doprowadziła do krachu na rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach 2006–2012.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych utrzymuje się na poziomie powyżej 6 proc. od września 2022 r. Nie ma jednak problemu, branża nieruchomości mówi kupującym domy, że powinni kupować już teraz, nawet przy tych stopach, ponieważ wkrótce będą mogli refinansować znacznie taniej po decyzji Fed, który zacznie ciąć stopy procentowe.