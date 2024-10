Kopia - Windykatorzy znów zwęszyli szansę na pieniądze

Oferta publiczna akcji Żabki przyciągnęła prawie 3,4 mld zł kapitału inwestorów indywidualnych. Zostały im jednak przydzielone papiery o wartości nieco ponad 300 mln zł. Na rachunki inwestorów wróciło więc ponad 3 mld zł. Na część z tych pieniędzy apetyt mają windykatorzy, którzy kuszą emitowanymi obligacjami korporacyjnymi.

Do piątku trwają zapisy na obligacje Kruka. Spółka chce pozyskać od inwestorów indywidualnych 75 mln zł. Z kolei we wtorek zaczęły się zapisy na obligacje firmy Best. Potrwają one do 28 października. Spółka chce pozyskać z rynku 60 mln zł, co na jej standardy, jest stosunkowo wysoko ustawionym celem w ramach pojedynczej emisji. Patrząc na aktywność windykatorów, trudno nie oprzeć się więc wrażeniu, że wyjście z ofertą obligacji akurat w tym terminie nie jest kwestią jedynie przypadku. Kalendarz bardzo sprzyja branży, szczególnie że zazwyczaj także pod koniec roku panuje w niej największych ruch. Wtedy bowiem na sprzedaż trafia najwięcej pakietów wierzytelności.