Mateusz Czyżkowski Analityk Rynków Finansowych XTB
Te dane znacząco zwiększają prawdopodobieństwo decyzji RPP o obniżce stóp w najbliższą środę, gdyż inflacja schodzi już bardzo blisko celu wyznaczonego przez NBP (2,5% z tolerancją do 3,5%). Większość ekonomistów prognozuje cięcie o 25 punktów bazowych, choć pojawiają się głosy za ostrożnością ze względu na niepewność polityki fiskalnej. Z perspektywy rynku walutowego, złoty dziś wyraźnie traci wobec głównych walut światowych, co odzwierciedla oczekiwania dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce.
W świetle tych argumentów RPP ma realne podstawy do dokonania kolejnego cięcia stóp procentowych już we wrześniu. Efektywna stopa procentowa już w chwili obecnej wskazuje, na uwzględnienie 19 punktowej obniżki stóp, dlatego przy ewentualnych dopełnieniu w przyszłym tygodniu ramowej obniżki o 25 punktów bazowych reakcja może być ograniczona (rynki już teraz wyceniają wysokie prawdopodobieństwo obniżki). Z drugiej natomiast strony zaskoczenie utrzymaniem stóp mogłoby teoretycznie dalej umacniać polskiego złotego do innych walut, mimo iż w ostatnim czasie obserwujemy stabilizację na większości par walutowych.
W piątek rano zmiany na złotym nie są duże. Para EURPLN pozostaje ponad poziomem 4,26, z kolei USDPLN jest notowany powyżej 3,65 po spadku z ostatnich dni wywołanej odbiciem EURUSD.
Polska waluta w czwartek o poranku notowała niewielkie zmiany. Czy to tylko cisza przed burzą?
Wydarzeniem wczorajszego wieczoru z pewnością były wyniki Nvidii za miniony kwartał. Wyniki te wypadły lepiej od oczekiwań, ale było to przynajmniej na ten moment za mało, aby pchnąć inwestorów ku nowym szczytom na głównych indeksach na Wall Street. Tymczasem dolar amerykański utrzymuje swoją słabość wobec niekończącego się sporu pomiędzy Trumpem oraz Fed. Sam bank centralny w końcu wypowiedział się na temat dalszej pracy gubernatorki, natomiast inni członkowie sugerują, że wrzesień może być odpowiednim momentem na obniżki stóp procentowych.
Oprócz spadającej inflacji, obniżanie kosztu pieniądza w Polsce wspierać będzie oczekiwane cięcie stóp za oceanem.
We wtorek notowania głównych par ze złotym były na poziomach zbliżonych do tych sprzed piątkowego wystąpienia Jerome Powella.
Wprawdzie piątkowe wystąpienie Jerome Powella w Jackson Hole powinno "zadowolić" Donalda Trumpa - szef FED bardziej zaakcentował możliwość cięć stóp procentowych już od posiedzenia we wrześniu - to jednak prezydent USA w poniedziałek pokazał, że nie rezygnuje ze swojego "planu na FED".