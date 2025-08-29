Te dane znacząco zwiększają prawdopodobieństwo decyzji RPP o obniżce stóp w najbliższą środę, gdyż inflacja schodzi już bardzo blisko celu wyznaczonego przez NBP (2,5% z tolerancją do 3,5%). Większość ekonomistów prognozuje cięcie o 25 punktów bazowych, choć pojawiają się głosy za ostrożnością ze względu na niepewność polityki fiskalnej. Z perspektywy rynku walutowego, złoty dziś wyraźnie traci wobec głównych walut światowych, co odzwierciedla oczekiwania dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Polsce.

Reklama

W świetle tych argumentów RPP ma realne podstawy do dokonania kolejnego cięcia stóp procentowych już we wrześniu. Efektywna stopa procentowa już w chwili obecnej wskazuje, na uwzględnienie 19 punktowej obniżki stóp, dlatego przy ewentualnych dopełnieniu w przyszłym tygodniu ramowej obniżki o 25 punktów bazowych reakcja może być ograniczona (rynki już teraz wyceniają wysokie prawdopodobieństwo obniżki). Z drugiej natomiast strony zaskoczenie utrzymaniem stóp mogłoby teoretycznie dalej umacniać polskiego złotego do innych walut, mimo iż w ostatnim czasie obserwujemy stabilizację na większości par walutowych.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB