Inwestorzy na razie dość powściągliwie reagują na dołączenie się USA do wojny izraelsko-irańskiej. Na razie Teheran nie podjął działań odwetowych wymierzonych bezpośrednio w Amerykanów, a media spekulują na ile Donald Trump będzie realnie angażował się mocniej w konflikt, skoro już teraz padają wobec niego mocne zarzuty o to, że atak na Iran nie był "autoryzowany" przez Kongres, a administracja USA zwyczajnie nie ma planu działań dla Bliskiego Wschodu. Ryzyko zablokowania cieśniny Ormuz przez Iran tylko teoretycznie jest na stole, po tym jak wczoraj parlament w Teheranie uchwalił taką rezolucję pozostawiając decyzję tamtejszej Najwyższej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Dlaczego? Bo Iran uderzył by tym bezpośrednio w Chiny, które musiałyby płacić więcej za importowaną ropę (chyba, że będą jakoś specjalnie preferowane cenowo?) i na tym próbuje grać teraz amerykańska dyplomacja, ale ważniejsze jest to, że blokada cieśniny byłaby tylko połowiczna, gdyż teoretycznie transport można przeprowadzić przez wody Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Omanu - pytanie tylko o jego koszt (ubezpieczenia już wzrosły w tydzień o ponad 150 proc.), również militarny (konieczna ochrona i obecność wojsk USA). W efekcie ceny ropy są dzisiaj niewiele wyżej wobec poziomów z piątku, chociaż otwarcie w niedzielę wieczorem było wysokie. Trudno, zatem mówić na razie o tym, że Amerykanie wchodząc do wojny "zagwarantowali" sobie podwyższoną inflację.

O godz. 9:46 za euro płaci się niecałe 4,27 zł, a dolar jest kwotowany po 3,71 zł. Niewielkie zmiany mamy też na EURUSD (1,15). Dzisiaj o godz. 10:00 Główny Urząd Statystyczny podał dane o dynamice produkcji przemysłowej w maju, oraz dynamice produkcji budowlano-montażowej za ten okres i przeciętnym zatrudnieniu, oraz wynagrodzeniu. Dane wypadły nieco poniżej prognoz (produkcja 3,9 proc. r/r, płace 8,4 proc r/r), ale nie można uznać ich za słabe. Dla RPP dzisiejsze odczyty nie oznaczają wiele, sama Rada może teraz zasłaniać się globalną niepewnością na rynku ropy i szanse na cięcie stóp w lipcu, są niewielkie. A to teoretycznie dobra informacja dla złotego.

