DM BOŚ: Sytuacja na rynkach 26 sierpnia - bliskowschodni kocioł?

Pozostawił jednak rynki z otwartym pytaniem, co do skali możliwych posunięć, co nie jest akurat zaskoczeniem. Te wyceniają cięcie stóp we wrześniu o 34 punkty baz., a do końca roku o 105 punktów baz. (przy trzech posiedzeniach), co oznacza, że cały czas brane jest pod uwagę bardziej agresywne cięcie (o 50 punktów baz.). Zdaniem wpływowego Nicka Timiraosa z Wall Street Journal, taka możliwość mogłaby się pojawić, gdyby dane z amerykańskiego rynku pracy USA były słabe. Tymczasem odczyt Departamentu Pracy i dane ISM za sierpień poznamy dopiero w przyszłym tygodniu, a najbliższe dni będą uboższe w ważne dane. To może sprawić, że do głosu dojdą chociażby czynniki geopolityczne. Atak Hezbollahu na Izrael, jaki miał miejsce w niedzielę, może być pretekstem do dalszego wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. Zwłaszcza, że przedstawiciele Hezbollahu z jednej strony deklarują, że nie zależy im na eskalacji, ale z drugiej podkreślają, że wczorajsze działania były tylko początkiem akcji odwetowej. W tle mamy też Iran i fiasko kolejnych negocjacji Izraela z Hamasem w Kairze. Wyższe napięcie geopolityczne może prowadzić do podbicia przecenionego w ostatnich dniach dolara, oraz lekkiego cofnięcia na ryzykownych aktywach.

Poniedziałkowy kalendarz jest ubogi - ze względu na Święto Bankowe w Wielkiej Brytanii mniejsza będzie aktywność inwestorów podczas sesji europejskiej. Dolar lekko podbija na szerokim rynku, choć jest to na razie kosmetyczny ruch - najmocniej tracą waluty Antypodów (o 0,3 proc.). O godz. 10:00 poznaliśmy indeks Ifo z Niemiec. Nastroje w tamtejszym biznesie w sierpniu pogorszyły się, ale nieznacznie - odczyt na poziomie 86,6 pkt. jest lepszy od oczekiwanych 86 pkt. i niewiele niższy od 87 pkt. z lipca. Niemniej EURUSD może być pod większą presją w kolejnych dniach, jeżeli odbicie dolara na szerokim rynku będzie kontynuowane.

EURUSD - lekkie cofnięcie z 1,12

Para EURUSD uderzyła jeszcze w piątek w barierę 1,12, która nie została jednak znacząco naruszona (dzisiejsze maksimum to 1,1201). Teoretycznie po wybiciu 1,1140 (maksimum z końca grudnia ub.r.) kolejnym celem może być rejon oporów z lipca 2023 r. przy 1,1225-75. Niewykluczone jednak, że ruch w te okolice zostanie poprzedzony jakąś korektą.