To dało impuls do dalszego osłabienia dolara, a także pociągnięcia indeksów giełdowych na Wall Street w górę. Rynek wycenia cięcie we wrześniu na 34 punkty baz., co oznacza, że teoretycznie nie jest odrzucany scenariusz obniżki aż o 50 punktów baz. Zdaniem Nicka Timiraosa z Wall Street Journal FED mógłby skorzystać z tej opcji, gdyby dane z rynku pracy były fatalne. Ale ta publikacja jest zapowiedziana dopiero na 6 września, a ten tydzień będzie uboższy w istotne odczyty makro z USA (we wtorek indeks Conference Board, w czwartek dane PKB, w piątek inflacja PCE). To może sprawić, że w tym tygodniu do głosu dojdą inne czynniki, chociażby geopolityka. Weekendowy atak Hezbollahu na Izrael może być pretekstem do rozpoczęcia nowej regionalnej wojny, zwłaszcza, że to ugrupowanie wspierane przez Iran już zapowiedziało, że były to tylko jedne z działań odwetowych, które nastąpią. Jednocześnie kolejna runda negocjacji Izraela z Hamasem ws. zawieszenia broni w Strefie Gazy, jaka miała miejsce w Kairze, zakończyła się fiaskiem. Jeżeli czynnik geopolityczny będzie w najbliższych dniach jeszcze bardziej 'podbity', to może to dać impuls do odreagowania słabości dolara i jakiejś korekty na giełdach i ryzykownych aktywach.

Reklama

W poniedziałek rano złoty delikatnie traci, wraz ze schodzącym w dół EURUSD. Ruch nie jest jednak duży - notowania EURPLN podchodzą pod 4,28, a USDPLN 3,83. Dzisiaj płynność na sesji europejskiej będzie niższa ze względu na absencję inwestorów z Londynu (święto bankowe w Wielkiej Brytanii). Z danych makro uwagę zwrócą dane GUS dotyczące bezrobocia, ale bardziej istotny może być odczyt indeksu zaufania w niemieckim biznesie (Ifo). Gdyby wypadł wyraźnie słabo, to byłby to impuls do mocniejszej korekty EURUSD - warto zwrócić uwagę, że już teraz rynki w pełni wyceniają cięcie stóp przez ECB o 25 punktów baz. na posiedzeniu 11 września. Cofnięcie na EURUSD, gdyby było mocniejsze, to mogłoby dać pretekst do ruchu powrotnego na USDPLN do 3,88 w najbliższych dniach.

Wykres dzienny EURPLN DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ