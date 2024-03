Sytuacja na rynkach 25 marca - dolar czeka na kolejne impulsy

To może pokazywać, że rynek wstrzymuje się z decyzjami do momentu pojawienia się jakichś konkretów. Dzisiaj agencje cytują słowa Raphaela Bostica z FED, który przyznał, że ostatnie dane o inflacji skłaniają go do zmiany wcześniejszych prognoz, co do zachowania się FED w tym roku - teraz prognozuje on tylko jedno cięcie stóp. Czy jego śladem pójdą inni? Wydaje się, że kluczowe będą tu kolejne dane o inflacji CPI, które poznamy w połowie kwietnia. Teoretycznie rynek może reagować też na odczyty PCE za luty, które poznamy w końcu tygodnia, ale warto mieć na uwadze znikomą aktywność inwestorów w Wielki Piątek.

Rentowności amerykańskich obligacji pozostają nisko po cofnięciu się w ubiegłym tygodniu (4,21 proc. dla 10-letnich), a indeksy na Wall Street zaliczyły w piątek minimalną korektę. Dzisiaj rano na rynku zaznaczają się komentarze japońskich oficjeli, którzy wyraźnie dali do zrozumienia, że grający przeciwko jenowi są w błędzie, gdyż ten trend nie odzwierciedla fundamentów. To teoretycznie przybliża nas do potencjalnej interwencji na rynku i plasuje okolice 152 na USD/JPY, jako kluczowe do obrony. Najbliższe dni będą też interesujące dla EURUSD, który na razie wybronił okolice wsparcia przy 1,08, ale nie jest pewne na jak długo. Rynek odbiera sygnały z ECB w sprawie cięcia stóp w czerwcu, jako bardziej prawdopodobne, niż analogiczny ruch ze strony FED w tym samym czasie.

EURUSD - rynek spróbuje złamać 1,08?

Odreagowanie na parze EURUSD po ostatnim zejściu w okolice 1,08 jest słabe, co zwiększa znaczenie oporu już przy 1,0835. Układ dziennych wskaźników zdaje się pokazywać, że spadki nie zostały zakończone. Co dalej? Naruszenie bariery 1,08 nie jest wykluczone, a kolejne ważne wsparcie to rejon linii trendu wzrostowego przy 1,0075-80. Dopiero jej złamanie będzie sygnałem, że spadki mogą potrwać dłużej.

Wykres dzienny EURUSD DM BOŚ

Argumenty? Rynek nie jest pewien, czy ma wierzyć FED w temacie czerwcowej obniżki stóp, tymczasem retoryka "higher for longer" (wysokie stopy przez dłuższy czas) może też sprowadzić na gospodarkę scenariusz twardego lądowania. Być może to dlatego spadają rentowności amerykańskich obligacji. Jednocześnie przekaz z ECB dotyczący cięcia stóp w czerwcu wydaje się być bardziej przekonywujący - rynki jednocześnie widzą blisko 4 obniżki stóp w strefie euro do końca roku.