Aleksander Paciorkiewicz
To właśnie w nim Aleksander Paciorkiewicz, twórca miliardowego Foodcom S.A., dostrzegł szansę na zbudowanie nowej kategorii handlu online. Dziś rozwija FDCM.eu. Platformę, która ma uprościć globalny handel w półdetalu i wypełnić lukę, jakiej przez lata nie zauważali najwięksi gracze.
Foodcom S.A., spółka założona przez Aleksandra Paciorkiewicza, w ciągu zaledwie kilku lat stała się największą prywatną firmą tradingową w Polsce w segmencie surowców. Obecnie działa w ponad 40 krajach, a jej przychody przekraczają 4 mld zł. Model biznesowy spółki opierał się na obsłudze dużych kontraktów B2B - transakcjach liczonych w milionach euro, wymagających osobistych negocjacji i długofalowych relacji z kontrahentami.
Z perspektywy zarządzania globalnym wolumenem widać jednak, że pomiędzy klasycznym handlem detalicznym a dużym hurtem istnieje znacząca luka. To segment, w którym jednostkowa wartość zamówienia nie jest na tyle wysoka, by angażować zasoby traderów, ale jednocześnie zbyt duża, by mieściła się w standardowym modelu B2C. W branży logistycznej nazywa się go „drobnica”, w e-commerce coraz częściej mówi się o półdetalu.
Ten obszar, który był marginalizowany i uznawany za mało opłacalny, zaczął w ostatnich latach generować coraz większy popyt. Wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój lokalnych e-sklepów czy nowe modele sprzedaży, sprawiły, że półdetal stał się rynkiem o miliardowym potencjale. - podkreśla Aleksander Paciorkiewicz, CEO FDCM.
Rynek e-commerce w Polsce rośnie dwucyfrowo od lat, a według raportu Strategy& (PwC) w 2027 roku jego wartość przekroczy 187 mld zł. Największą dynamikę notuje nie tylko B2C, ale również segment B2B, który zyskuje coraz większy udział w całym rynku.
Mimo tej skali cyfryzacja procesów zakupowych w B2B pozostaje fragmentaryczna. Najwięksi gracze koncentrują się na obsłudze wielkich kontraktów, a narzędzia e-commerce rozwijano głównie z myślą o konsumentach indywidualnych. W efekcie zamówienia w przedziale od jednej palety do kilku ton wciąż czekały na dedykowane rozwiązania.
“Półdetal nie jest jedynie niszą. To segment, który może w kolejnych latach odpowiadać za znaczną część wzrostu całego B2B online. Skalowalność tego modelu i możliwość jego przeniesienia na rynki międzynarodowe sprawiają, że luka ma wymiar nie tylko operacyjny, ale też strategiczny i inwestycyjny.” - komentuje Aleksander Paciorkiewicz.
Nowy projekt Aleksandra Paciorkiewicza został zaprojektowany jako platforma transakcyjna dedykowana mniejszym i średnim odbiorcom. W odróżnieniu od klasycznych hurtowni, które wymagają utrzymywania zapasów i rozbudowanej logistyki, FDCM działa w formule marketplace’u. Oznacza to, że oferta tworzona jest we współpracy z producentami i dystrybutorami, a sama platforma pełni rolę cyfrowego pośrednika.
Takie podejście obniża koszty wejścia i pozwala szybko rozszerzać katalog produktów. Równocześnie tworzy podstawę do ekspansji zagranicznej, bo ten sam model można skalować na innych rynkach, gdzie problem półdetalu pozostaje nierozwiązany.
"Zbudowaliśmy firmę, która działa w 40 krajach i obsługuje największe kontrakty, ale rynek wyraźnie domagał się czegoś nowego. FDCM powstało po to, aby mniejsze podmioty mogły kupować w prosty sposób i na warunkach, które dotąd były poza ich zasięgiem.” - podkreśla Aleksander Paciorkiewicz.
FDCM wyrasta na pierwszą w Europie platformę transakcyjną skoncentrowaną na obsłudze półdetalu. Jej model oparty na formule marketplace’u pozwala szybko rozwijać ofertę i docierać do szerokiej grupy mniejszych odbiorców. To rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby tysięcy firm w Polsce i ma potencjał do ekspansji na rynkach zagranicznych, gdzie problem półdetalu pozostaje nierozwiązany.
Przewagą projektu jest to, że korzysta z zaplecza Foodcomu, zarówno z doświadczeń w globalnym handlu, jak i z danych gromadzonych przez lata. Dzięki temu startuje z silną bazą operacyjną, co zwiększa szansę na szybkie skalowanie.
"Nie chodzi o korektę istniejącego modelu, ale o stworzenie nowej kategorii. FDCM ma być miejscem, w którym można handlować dowolnym towarem, jeśli tylko mieści się w skali półdetalu. To przestrzeń, która wcześniej nie miała własnego kanału, a dziś może stać się jednym z motorów wzrostu w e-commerce B2B.” - mówi Aleksander Paciorkiewicz.
Rozwój FDCM pokazuje, że w e-commerce B2B powstaje zupełnie nowa kategoria, której znaczenie może rosnąć szybciej niż klasycznego detalu. Półdetal, przez lata ignorowany przez największych graczy, staje się dziś obszarem o globalnym potencjale, a Polska może być jednym z pierwszych rynków, które go profesjonalnie zagospodarują. Z punktu widzenia rynku kapitałowego to projekt, który warto obserwować.
“Budując FDCM, patrzymy szerzej niż na rynek lokalny. To projekt zaprojektowany z myślą o ekspansji, bo potrzeba obsługi półdetalu istnieje wszędzie. A jeśli uda się ją zagospodarować, to właśnie tutaj powstanie nowa wartość w e-commerce B2B.” - podsumowuje Aleksander Paciorkiewicz.
Materiał Promocyjny
MCI planuje w 2025 r. kolejne wyjścia z inwestycji. – Na rynku funduszy PE widać poprawę zarówno pod względem ku...
CD Projekt podjął uchwałę w sprawie skupu do 87 914 akcji własnych, za łączną kwotę nie wyższą niż 39,56 mln zł,...
Największa krajowa spółka informatyczna miała udane pierwsze półrocze. Drugie też zapowiada się dobrze. Wsparcie...
Informatyczna grupa miała udane pierwsze półrocze. Kolejne też zapowiada się dobrze. Portfel zamówień na 2025 r....
Informatyczna grupa pokazała dobre wyniki za pierwsze półrocze. Drugie też zapowiada się dobrze. Na horyzoncie r...
Budujemy platformę, która staje się sercem cyfrowej gospodarki w Europie Środkowo -Wschodniej. Wyniki za drugi k...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas