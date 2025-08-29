Szef Iliadu zapowiada wzrosty w Play. Co czeka pozostałych graczy?

Szefowie telekomów: Andrzej Abramczuk (Cyfrowy Polsat), Liudmila Climoc (Orange Polska), Ken Campbell (P4) i Andreas Maierhofer (T-Mobile Polska) mają wyzwanie. Przychody ich firm rosną, ale powoli. W I poł. br. – średnio o 3,2 proc. Fot. mpr
Spadające przychody ze sprzedaży smartfonów i większa konkurencja cenowa widoczna w wolniej rosnących rachunkach wyhamowały wzrosty największych telekomów w kraju w I połowie 2025 r. Co czeka inwestorów w kolejnych kwartałach?
– Naszym podstawowym celem jest rozwój biznesu i dbałość o doświadczenie klienta, a nie przejęcia – powtarzał jak mantrę podczas czwartkowej konferencji podsumowującej wyniki za pierwsze półrocze Thomas Reynaud, prezes Grupy Iliad. Podkreślał także drogę, którą przeszedł cały holding Xaviera Niela, w latach 2018-2025 wchodząc w sumie na 17 rynków oraz dyscyplinę i zdrowy profil biznesu.
Także – inaczej niż zwykle – większa część prezentacji Iliadu dot. wyników finansowych była poświęcona bilansowi grupy. To wszystko nie powinno dziwić, jako że na kolejne kilka lat przypada spłata zadłużenia Iliadu: zarówno kredytów jak i obligacji.
To ewidentnie pora na rozmowy z bankami i prezentowanie im potencjału do generowania gotówki. Dlatego też zapewne Thomas Reynaud – poza slajdem, na którym Iliad rośnie organicznie najszybciej w Europie pod względem przychodów – pokazał też inny, gdzie grupa zajmuje pierwsze miejsce pod względem wzrostu rentowności. Reynaud podkreślał także, że najsłabszy do tej pory pod tym względem rynek włoski generuje wolne przepływy gotówkowe.
Odniósł się także do polskiego rynku, gdzie tego samego dnia sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze pokazała grupa P4 (Play).
– Przez ostatnie dwa lata Play był liderem rynku pod względem rentowności i teraz także ma to miejsce – powiedział prezes Iliadu.
– Rynek europejski jest dość dojrzały, w niektórych wypadkach nasycony i bardzo konkurencyjny – ocenił przy tym ogólnie Thomas Reynaud.
Dotyczy to także Polski, gdzie operatorzy zaczynają teraz wyścig na oferty dla rodziców uczniów i studentów w tzw. okresie „back-to-school”.
Nasycenie usługami telekomunikacyjnymi widać w wielu aspektach, w tym w powszechnych podwyżkach taryf. Średnie rachunki płacone telekomom były w II kw. br. o 4-5,5 proc. wyższe niż rok temu.
Mimo tego skala biznesu telekomów rośnie wolno, czego dowodzą zebrane przez nas dane za pierwsze półrocze 2025 r. Przyspieszenia firmom nadają praktycznie tylko przejęcia realizowane co pewien czas lub próby rozwoju w nowych, poza telekomunikacją, kierunkach.
Czytaj więcej
Akcje firm telekomunikacyjnych to relatywnie bezpieczna lokata w niepewnych czasach. Nie wszystkie można jednak nazwać „bezpieczną przystanią". Przykład Węgier pokazuje, że miano to można szybko stracić. Gdzie analitycy widzą nadal okazje?
Według naszych obliczeń cztery największe grupy telekomunikacyjne w kraju w pierwszej połowie br. uzyskały ogółem 22,25 mld zł przychodu, o 3,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Ich zsumowany wynik EBITDA (EBITDAal lub EBITDA w wypadku Cyfrowego Polsatu) powiększył się silniej, bo o ponad 5 proc. do 6,64 mld zł, a marża EBITDAal urosła o około 0,7 pkt proc. do 29,8 proc.
Wzrost rentowności w sporym stopniu zależał od grupy P4, której wynik EBITDAal w pierwszej połowie br. był aż o 11,3 proc. wyższy niż przed rokiem (wyniósł 2,29 mld zł, najwięcej na rynku), przy przychodach wyższych o 2,6 proc. (5,14 mld zł). Daje to marżę EBITDAal rzędu 44,5 proc. Także zysk operacyjny i netto właściciela Play były najwyższe w branży. Na czysto grupa zarobiła w pół roku 836 mln zł dla akcjonariuszy spółki matki. Dla porównania Orange Polska w tym czasie zarobił niecałe 500 mln zł, a Cyfrowy Polsat niecałe 200 mln zł.
Wysokie zyski Playa to efekt oszczędności (np. na reklamie), ale w dużym stopniu partnerstw infrastrukturalnych. Dla On Tower (należy do Cellneksu) Play buduje maszty. Dla Polskiego Światłowodu Otwartego (P4 ma 50 proc.) – sieć. Play uzyskał w pierwszym półroczu z tego tytułu ponad 710 mln zł przychodu. Rozpoznał zaś prawie 350 mln zł zysku.
Mimo twierdzeń Reynauda co do przejęć, trzeba przypomnieć (i Iliad chwali się umową w tej sprawie), że PŚO czeka na zgodę urzędu antymonopolowego, aby przejąć infrastrukturalną spółkę Vectry – Elsat.