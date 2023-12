Notowania AB podczas środowej sesji idą w górę o 5 proc. Spółka opublikowała raport za rok 2022/2023, obejmujący 15 miesięcy (do 30 września 2023 r.). W tym okresie osiągnęła 19,2 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 7,9 proc. wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. W górę poszły też zyski. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 721,7 mln zł wobec 624 mln zł rok wcześniej. To oznacza niemal 16-proc. dynamikę.

Reklama

Skonsolidowane koszty sprzedaży oraz ogólnego zarządu (SG&A) wyniosły 390 mln zł, tym samym stanowiły 2,03 proc. uzyskanych przychodów.

„ Wskaźnik SG&A jest jednym z najczęściej używanych branżowo mierników efektywności operacyjnej, zaś jego poziom uzyskany przez Grupę AB, stawia ją w rzędzie najbardziej efektywnych podmiotów swojej branży” - podkreśla zarząd w sprawozdaniu finansowym.

Zysk netto wzrósł do 191,3 mln zł ze 182,2 mln zł (+5 proc.). Marża zysku ze sprzedaży sięgnęła 3,8 proc. i była o 0,3 pkt proc. wyższa niż rok temu.

Na koniec raportowanego okresu obrotowego grupa zanotowała wzrost kapitałów własnych o 157,8 mln zł, a udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku zmniejszył się z 33 proc. do 31 proc. w związku ze wzrostem poziomu zobowiązań handlowych. Zarząd podkreśla, że zdecydowanie większa część aktywów obrotowych została sfinansowana źródłami zewnętrznymi – zarówno poprzez nieoprocentowany kredyt kupiecki jak i kredyty bankowe oraz obligacje. Łączna wartość długu bankowego zaciągniętego przez grupę AB wyniosła 120 mln zł, co stanowi około 3 proc. wszystkich źródeł finansowania. Wartość nominalna obligacji wyniosła 179 mln zł (to 4 proc. pasywów). Wysoki udział w pasywach stanowią zobowiązania handlowe, które na koniec roku obrotowego stanowiły 46 proc. całości.