BM PKO BP widzi potencjał w akcjach Oponeo.pl

Z najnowszego raportu analityków BM PKO BP wynika, że akcje Oponeo.pl są niedowartościowane. Dlatego podnieśli cenę docelową do 120 zł zmieniając rekomendację na "kupuj" z "trzymaj.

Publikacja: 28.08.2025 17:33

Foto: Adobestock

Jacek Mysior

Raport wydano przy cenie rynkowej wynoszącej 89,60 zł. Podczas czwartkowej sesji za akcje spółki płacono ok. 92 zł.

Autorzy rekomendacji widzą korzystne perspektywy dla kontynuacji wzrostu biznesu internetowego dystrybutora m.in. akcesoriów samochodowych i rowerów. - Tak jak się spodziewaliśmy Oponeo w tym roku nieco odpuściło walkę o marże koncentrując się bardziej na udziale rynkowym – co widać w wyniku spółki. Niemniej widzimy w firmie strategiczne posunięcia umożliwiające szybszy wzrost w 2026 r. Od początku przyszłego roku na rynek opon gwałtownie mogą wpłynąć dwie zmiany, jak cła antydumpingowe na opony chińskie i regulacja unijna o produktach przyczyniających się do deforestacji. Oba przepisy najpewniej spowodują wyraźny wzrost cen opon – uważają analitycy biura.

Jednocześnie zwracają uwagę, że spółka wykorzystuje właśnie powiększony magazyn budując największy zapas w historii, czemu ich zdaniem sprzyjają dodatkowo, obecny dość niski popyt i słaby kurs dolara. - Taka strategia niesie z sobą pewne ryzyko, ale uważamy, że to dobry ruch, który pozwoli na osiągniecie lepszych wyników w przyszłym roku i wzrost udziału w rynku – wskazują.

Eksperci zwracają uwagę na dynamiczny rozwój spółki zależnej Dadelo działającej w biznesie rowerowym, której znaczenie w wynikach grupy systematycznie rośnie. - Dadelo radzi sobie znakomicie rosnąc o ponad 50 proc. rok do roku. Spółka jest bardzo zadowolona z działania sklepów fizycznych (które również poza sezonem mogą sobie radzić lepiej niż oczekiwaliśmy) i widzi obecnie korzystne warunki zakupowe na przyszły rok (również budując istotny zapas). Podnosimy naszą ścieżkę wynikową dla Dadelo i wskazujemy, że ta cześć biznesu waży już około 35 proc. w wycenie Oponeo - podkreślają.

Tekst jest skrótem rekomendacji BM PKO BP dla Oponeo.pl opracowanej zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jej autorem jest Piotr Łopaciuk. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 28 sierpnia, o godz. 7:30.

