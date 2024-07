W USA hossa na całego. Wzrosty na świecie. W Warszawie… spadki

Tymczasem za oceanem sprzyjająca statystka lipca sprawdza się w pełnej okazałości. W środę indeks S&P 500 zyskując 0,94%, zakończył siódmą z rzędu sesję na plusie. Tak dobra seria w wykonaniu S&P 500 miała miejsce ostatnio na przełomie października i listopada, czyli w momencie zainicjowania obecnej fali hossy. O ile zakład o pogorszenie nastrojów na rynkach akcji jeszcze w lipcu jest zakładem podwyższonego ryzyka, o tyle sierpień i wrzesień naszym zdaniem dostarczą inwestorom o wiele więcej emocji (niekoniecznie pozytywnych). Teza o tym, że cały III kw. może zakończyć się przeceną, obok wysokich wycen wzmacniana jest cyklem wyborczym. Kwartał poprzedzający wybór prezydenta jest w USA typowo najgorszym w ciągu całych czterech lat.

W środę J. Powell uczestniczył w drugim dniu przesłuchania przed Kongresem. Podobnie jak we wtorek, szef Fedu sugerował, że bilans ryzyk dla rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych jest aktualnie zrównoważony. W praktyce oznacza to, że ryzyko rozpoczęcia cyklu zbyt wcześnie lub zbyt późno jest takie samo. Biorąc pod uwagę kontekst poprzednich wypowiedzi oraz fakt, że wyceny rynkowe wskazują na pond 70-proc. prawdopodobieństwo cięcia stóp we wrześniu uważamy, że J. Powell swoimi wyważonymi wystąpieniami zbudował w ostatnich dniach grunt pod ten ruch.

W momencie pisania komentarza na większości parkietów azjatyckich dominują pokaźne zwyżki – Hang Seng zyskuje aż 1,5%, z kolei Nikkei 1%. Otwarcie na lekkich plusach sugerują również kontrakty terminowe na najważniejsze indeksy europejskie.

Dziś w centrum uwagi znajdzie się czerwcowy odczyt inflacji CPI w USA, który niewątpliwie zasługuje na miano najważniejszego wydarzenia tego tygodnia. Odczyt zgodny z prognozami na poziomie 3,1% r./r. lub niższy znacząco umocniłby wiarę rynku we wrześniową obniżkę. Zakładamy, że do momentu publikacji wspomnianych danych (godz. 14:30) rynki nie powinny wykazywać konkretnego kierunku. Po ostatniej imponującej serii S&P 500 nie byłoby dla nas zaskakujące, gdyby nawet odczyt lepszy od oczekiwań doprowadził do przynajmniej chwilowej sprzedaży faktów.

Niedźwiedzie zaatakowały

Paweł Śliwa, BM mBanku

Poza małymi wyjątkami cała tabela z wynikami GPW świeci na czerwono. Największa aktywność niedźwiedzi widoczna jest w sektorze leków, chemii i paliw. Musiało się to przełożyć na szeroki indeks WIG, który obsunął się na południe o blisko 700 pkt. Oddala to scenariusz ataku na ostatnie maksima. WIG20 jest w jeszcze trudniejszym położeniu. Ten indeks zakończył dzień na poziomie 2521 punktów, tracąc 0,88%. To o 1 punkt wyżej niż lokalne wsparcie. Po jego przełamaniu podaż może stać się aktywniejsza.