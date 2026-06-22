Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy nabywać będą akcje serii S o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na inwestora, podano.

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Rusza bookbuilding. Cel: Miliony na platformę RNAi

"Oferta publiczna zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje serii S prowadzonego przez menadżerów oferty wśród wybranych przez nich inwestorów [...] Proces budowy księgi popytu rozpocznie się niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego i zostanie zakończony wedle uznania menadżerów oferty i spółki" - czytamy w komunikacie.

"W ramach oferty publicznej spółka wyemituje nie więcej niż 50 000 000 akcji serii S, a wpływy z emisji akcji serii S [środki z emisji] zostaną przeznaczone na rozwój projektu platformy MultiQure RNAi, skoncentrowanej na chorobie Huntingtona i innych zaburzeniach powtórzeń CAG, jak i dotychczas rozwijane projekty PB003G lub PB004 w kierunku badań klinicznych fazy I" - podano. Wcześniej akcjonariusze Pure Biologics przegłosowali wszystkie trzy zaplanowane emisje akcji oraz zmianę nazwy spółki na multiQure. Uchwały otwierają drogę do formalnego wniesienia platformy terapeutycznej aportem do spółki notowanej na GPW, konwersji zadłużenia wobec głównego akcjonariusza oraz pozyskania finansowania na dalszy rozwój projektu.

Trzy emisje i zielone światło dla multiQure

Akcjonariusze Pure Biologics przegłosowali emisję 146,7 mln akcji serii Q po 1 zł za akcję, przeznaczonych dla inwestorów projektu multiQure - funduszu Biofund Capital Management LLC, który obejmie 112 850 000 akcji, a JD Copilot LLC - pozostałe 33 850 000 akcji. Zapłatą za akcje serii Q będzie aport projektu multiQure wycenionego przez niezależnych doradców firmy Baker Tilly na 111,3 mln USD, czyli ponad 400 mln zł. Po dojściu emisji do skutku Biofund zostanie posiadaczem 49,99% akcji notowanej spółki.

Druga z uchwalonych emisji - seria R - to 16 804 603 akcji skierowanych wyłącznie do ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji, dotychczasowego największego akcjonariusza Pure Biologics. Emisja ta realizuje konwersję pożyczek udzielonych spółce przez ACRX na akcje, co pozwoli istotnie obniżyć zadłużenie emitenta i poprawić strukturę bilansu. Dzięki tej operacji ACRX zwiększa swoje zaangażowanie w nowej strukturze właścicielskiej.

Akcjonariusze zatwierdzili też emisję akcji serii S - do 50 mln nowych papierów w drodze oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów nabywających akcje o łącznej wartości co najmniej 100 tys. euro na jednego inwestora. Cena emisyjna zostanie ustalona przez zarząd na podstawie procesu budowania księgi popytu. Pozyskane w ten sposób środki zasilą rozwój platformy multiQure RNAi - przede wszystkim projekt terapii na chorobę Huntingtona. Uwieńczeniem dzisiejszego walnego jest także uchwała o zmianie firmy spółki. Pure Biologics zmieni się w multiQure - z chwilą rejestracji zmiany statutu w KRS, podkreślono wówczas.

Sztandarowym aktywem w portfolio multiQure jest platforma RNAi, terapia na chorobę Huntingtona i inne choroby poliglutaminowe. Technologia opracowana przez multiQure celuje w przyczynę choroby, zatrzymując jej postęp, a przy odpowiednio wczesnym i właściwym zastosowaniu ma potencjał blokowania wystąpienia jej objawów. Kolejną zaletą jest jednorazowy charakter zabiegu.

Pure Biologics jest biofarmaceutyczną firmą działającą w modelu Virtual Biotech. Koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych, działając w obszarze immunoonkologii i nefrologii. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.