Zgodnie z unijnym rozporządzeniem MiCA (Markets in Crypto-Assets) firmy kryptowalutowe mają czas do końca czerwca na uzyskanie licencji, która pozwoli im na dalszą obsługę klientów w całej Unii. Według informatorów Reutersa wniosek Binance, złożony do greckiego regulatora rynku, ma zostać odrzucony.

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Firmy kryptowalutowe muszą ubiegać się o licencje MiCA od regulatorów w poszczególnych krajach UE, które mogą wykorzystywać jako „paszport” do działalności w 27 państwach.

Stawką jest nadzór nad branżą kryptowalut wartą wiele bilionów dolarów, która – jak od dawna ostrzegają regulatorzy – może zdestabilizować rynki i zaszkodzić inwestorom, jeśli nie będzie odpowiednio nadzorowana.

Odrzucenie wniosku przez Grecję oznaczałoby, że Binance nie otrzyma zielonego światła na działalność w UE, co stawia los jej klientów z Unii Europejskiej pod znakiem zapytania.

Po opublikowaniu informacji Reutersa, spółka Binance zamieściła na portalu X krótki wpis, w którym poinformowała, że zamierza, „wspierać uporządkowany proces i minimalizować zakłócenia dla swoich użytkowników”.

Binance twierdzi, że spełnia wymogi MiCA

Rzecznik Binance, firmy obsługującej 300 milionów klientów na całym świecie, poinformował wcześniej, że firma ubiega się o licencję MiCA i współpracuje z organami regulacyjnymi od 18 miesięcy. Według niego giełda Binance spełniła wymogi dotyczące uzyskania licencji MiCA. Firma zrozumiała, że Grecka Komisja Rynku Kapitałowego (HCMC) zakończyła przegląd wniosku i uznała go za zgodny z wymogami.

„HCMC nie wydało żadnych formalnych oświadczeń przeciwnych” – powiedział rzecznik Binance agencji Reuters.

Współprezes Binance, Richard Teng, powiedział w lutym, że grecki rynek pracy i profil bezpieczeństwa dają mu przewagę nad większymi centrami finansowymi w zakresie regulacji w Europie.

Jego poprzednik i założyciel Binance, Changpeng Zhao, znany jako CZ, został ułaskawiony przez prezydenta USA Donalda Trumpa w zeszłym roku po wcześniejszym przyznaniu się do winy w sprawie naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących prania pieniędzy.

HCMC odmówiło komentarza w sprawie wniosku Binance, powołując się na zasady poufności. Bez licencji Binance nie kwalifikowałoby się do kontynuowania działalności w UE od początku lipca.

„Przekażemy dalsze informacje przed 30 czerwca 2026 r.” – poinformowała Binance, dodając, że opóźnienia w procesie autoryzacji MiCA mogą spowodować przeniesienie działalności poza UE.

Bez zgody, niezarejestrowane platformy muszą wstrzymać usługi, by uniknąć kar, sankcji lub umieszczenia na czarnej liście przez krajowych regulatorów. Problemy Binance to szansa dla konkurencji, jak Coinbase czy Kraken, która już ma zatwierdzoną licencję. Formalne odrzucenie największej giełdy kryptowalut wciąż nie zostało ogłoszone.