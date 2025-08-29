Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 29.08.2025

APATOR – wyniki za I półrocze
COGNOR – wyniki za I półrocze
COMP – wyniki za I półrocze
DECORA – wyniki za I półrocze
MERCOR – wyniki za I kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu
STALPRODUKT – wyniki za I półrocze
KINO POLSKA – wypłata 0,63 zł dywidendy na akcję
ORZEŁ BIAŁY – wypłata 1,20 zł dywidendy na akcję
RAWLPLUG – wypłata 0,40 zł dywidendy na akcję
COLUMBUS ENERGY – NWZA w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zmian w składzie rady nadzorczej
VINDEXUS – NWZA w sprawie programu motywacyjnego
COAL ENERGY – WZA w sprawie wyników za poprzedni rok obrotowy
TECH ROBOTICS – kontynuacja NWZA rozpoczętego 31 lipca
MOLIERA2 – dalszy ciąg NWZA z 20 sierpnia
ELQ – pierwsze notowanie na New- Connect 95 000 000 akcji serii G
MBANK HIPOTECZNY – pierwsze notowanie na Catalyst 7500 listów zastawnych serii MBH0628 o wartości nominalnej 100 000 zł każdy
GUS – szybki szacunek inflacji w sierpniu
USA – dochody i wydatki konsumentów w lipcu, indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan
Japonia – stopa bezrobocia w lipcu, produkcja przemysłowa w lipcu, sprzedaż detaliczna w lipcu
Niemcy – inflacja konsumencka w sierpniu, stopa bezrobocia w sierpniu
Francja – korekta danych o PKB w drugim kwartale, inflacja konsumencka w sierpniu, inflacja producencka w sierpniu
Wyniki półroczne Orlenu i Dino, produkcja przemysłowa, budownictwo i ceny produkcji w lipcu, wskaźniki sierpniowej koniunktury w największych zachodnich gospodarkach. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.