Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 29.08.2025

Szybki szacunek inflacji w sierpniu, wyniki półroczne Apatora, Cognoru, Compa, Decory i Stalproduktu. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

Publikacja: 29.08.2025 03:00

Foto: Adobestock

parkiet.com

Kraj

APATOR – wyniki za I półrocze

COGNOR – wyniki za I półrocze

COMP – wyniki za I półrocze

DECORA – wyniki za I półrocze

MERCOR – wyniki za I kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu

STALPRODUKT – wyniki za I półrocze

KINO POLSKA – wypłata 0,63 zł dywidendy na akcję

ORZEŁ BIAŁY – wypłata 1,20 zł dywidendy na akcję

RAWLPLUG – wypłata 0,40 zł dywidendy na akcję

COLUMBUS ENERGY – NWZA w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zmian w składzie rady nadzorczej

VINDEXUS – NWZA w sprawie programu motywacyjnego

COAL ENERGY – WZA w sprawie wyników za poprzedni rok obrotowy

TECH ROBOTICS – kontynuacja NWZA rozpoczętego 31 lipca

MOLIERA2 – dalszy ciąg NWZA z 20 sierpnia

ELQ – pierwsze notowanie na New- Connect 95 000 000 akcji serii G

MBANK HIPOTECZNY – pierwsze notowanie na Catalyst 7500 listów zastawnych serii MBH0628 o wartości nominalnej 100 000 zł każdy

GUS – szybki szacunek inflacji w sierpniu

Świat

USA – dochody i wydatki konsumentów w lipcu, indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan

Japonia – stopa bezrobocia w lipcu, produkcja przemysłowa w lipcu, sprzedaż detaliczna w lipcu

Niemcy – inflacja konsumencka w sierpniu, stopa bezrobocia w sierpniu

Francja – korekta danych o PKB w drugim kwartale, inflacja konsumencka w sierpniu, inflacja producencka w sierpniu

