CCC zaplusowało wynikami, Modivo jeszcze nie

Natomiast wyniki (operacyjny i EBITDA) Grupy Modivo wypadły słabiej, niż wynikało to ze wstępnych danych. Zarząd szacował, że zysk operacyjny wyniósł w II kw. 8 mln zł, a EBITDA 36 mln zł. Ze sprawozdania wynika, że było to około 4 mln zł i 32 mln zł.

Dariusz Miłek jako nowy szef Modivo zapowiada zmniejszenie zatrudnienia i koniec z dublowaniem projektów w ramach grupy. Stacjonarne sklepy Modivo mają wypełnić się asortymentem, co powinno podnieść przychody.

Nadal aktualny jest plan pierwotnej oferty publicznej Modivo. Sylwia Jaśkiewicz sądzi, że do IPO nie dojdzie, dopóki Modivo nie poprawi wyników.

Zarząd CCC pokazał też, jak radzi sobie w trzecim kwartale. Od początku sierpnia do 22 września przychody gupy urosły rok do roku o 19 proc., do 1,42 mld zł. We wrześniu dynamika była jeszcze większa i wyniosła 28 proc. – To mocne wyniki – komentowała Jaśkiewicz. Lepsze od oczekiwanych przez zarząd mają być też wyniki DeeZee. Podniesienie prognoz dla EBITDA marki sprawiło, że CCC zapłaci dwa razy więcej, niż zapowiadało, za mniejszościowy pakiet w DeeZee. Ma to być 23,9 mln zł, a nie 11,1 mln zł. Gros tej kwoty trafi do założycielki – Dominiki Żak.

Spór o markę Lasocki: pozew po 24 latach od umowy wpłynął do spółki

Grupa CCC w sprawozdaniu półrocznym ujawniła, że otrzymała pozew, w którym powód domaga się ustalenia nieważności umowy nabycia trzech znaków towarowych słowno-graficznych „Lasocki” zawartej w 2000 roku. Powód, którego tożsamości CCC nie sprecyzowało, ale może być to członek rodziny zmarłego już Krzysztofa Lasockiego, określił przedmiot sporu na 100 tys. zł.