Wielka Brytania wyszła z recesji. Gospodarka na drodze do trwałego wzrostu

Czy Bank Anglii będzie ciął stopy procentowe w czerwcu?

O oznakach poprawy sytuacji gospodarczej w Wielkiej Brytanii mówił też na czwartkowej konferencji prasowej Andrew Bailey, prezes Banku Anglii. Sugerował, że cięcia stóp procentowych mogą zacząć się o wiele wcześniej niż oczekiwał rynek.

- Czerwcowe cięcie stóp nie jest wykluczone, ale nie jest też faktem dokonanym - stwierdził Bailey. Przyznał on również, że z frontu walki z inflacją napływają "zachęcające wiadomości" i że może ona zbliżyć się do 2-procentowego celu w ciągu nadchodzących miesięcy. - Musimy zobaczyć więcej dowodów na to, że inflacja pozostanie niska, zanim zaczniemy ciąć stopy procentowe. Jestem optymistą, co do tego, że sprawy posuwają się w dobrym kierunku - powiedział prezes Banku Anglii.