Tesla chce przyciągnąć klientów nowymi, tańszymi modelami

Przychód Tesli spadł w czwartym kwartale o 9 proc., do 21,3 mld USD, podczas gdy średnio prognozowano, że wyniesie on 22,15 mld USD. Był to jego największy spadek od 2012 r. Zysk netto spadł o 55 proc., do 1,13 mld USD. Zysk na akcję wyniósł 34 USD, podczas gdy spodziewano się, że sięgnie 45 USD. Mimo to akcje Tesli zaczęły środową sesję od wzrostu o ponad 12 proc. W handlu przedsesyjnym rosły nawet o 14 proc. Przed tymi zwyżkami były one o ponad 40 proc. niżej niż na początku roku. Co więc spowodowało, że inwestorzy w tak pozytywny sposób zareagowali na raport wynikowy Tesli?