W sercu strefy euro ceny nadal hamują

Inflacja konsumencka w Niemczech zeszła z 2,5 proc. w lutym do 2,2 proc. w marcu. Była zgodna z prognozami. Licząc miesiąc do miesiąca, ceny wzrosły o 0,4 proc., czyli o tyle samo co w lutym. Średnio prognozowano, że zwiększą się o 0,6 proc. Inflacja HICP, czyli liczona według koszyka Eurostatu, wyhamowała natomiast z 2,7 proc. do 2,3 proc. Średnio oczekiwano, że zejdzie do 2,4 proc.

– Do pewnego stopnia najnowszy spadek inflacji może oznaczać drugi etap trendu dezinflacyjnego w Niemczech. Pierwszym etapem było hamowanie wzrostu cen związane z korzystnym efektem bazowym dotyczącym kosztów energii oraz żywności. Drugim etapem może być ogólne osłabienie presji inflacyjnej będące skutkiem polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego oraz związanego z tym słabszego popytu – wskazuje Carsten Brzeski, ekonomista ING. Jego zdaniem inflacja konsumencka w Niemczech może wyhamować w kwietniu poniżej poziomu 2 proc.