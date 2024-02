Superinwestorzy kupowali Alphabet. Ale nie Buffett i Burry

W okresie rosnącej popularności sztucznej inteligencji i przy wzroście indeksu Nasdaq 100 o 10,8 proc. w ciągu trzech minionych miesięcy najwięksi inwestorzy masowo sprzedawali akcje, przede wszystkim z sektora technologicznego, co stanowiło 1,066 proc. ich całkowitego portfela. - Analiza zakupów akcji netto (całkowite zakupy minus sprzedaż) z poszczególnych sektorów pokazuje, że w ostatnim kwartale 2023 r. superinwestorzy wyprzedawali akcje z niemal wszystkich sektorów, co łącznie stanowiło 2,9 proc. wartości wszystkich posiadanych aktywów. Wyprzedaż akcji spółek technologicznych wydaje się kontynuować trend zauważony już w III kw. 2023 r. - komentuje Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.

Pomimo ogólnej tendencji wyprzedaży akcji spółek technologicznych najczęściej kupowaną firmą był Alphabet (Google), którego akcje nabyło aż ośmiu superinwestorów. Na drugim miejscu znalazł się Microsoft, a za nim Amazon i Visa.

Warren Buffett, znany ze swojego konserwatywnego podejścia do długoterminowego inwestowania, dokonał znaczących zmian w swoim portfelu.

Najbardziej rzucała się w oczy sprzedaż 77 proc. udziałów w firmie HP Inc., producencie komputerów i drukarek, co stanowiło 0,7 proc. wartości całego portfela. Drugą co do wielkości transakcją był zakup akcji Chevron Corp., giganta branży paliwowej, który zwiększyła portfel o 0,68 proc. Na trzecim miejscu znajduje się korekta udziałów w Apple, największej pozycji w portfelu Buffetta, która wpłynęła na portfel funduszu o 0,55 proc.