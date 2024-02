S&P 500 sięga po 5000 punktów

Indeks S&P 500 zaczął czwartkową sesję od nieznacznej zwyżki, po tym jak dzień wcześniej ustanowił rekord. Na początku czwartkowego handlu 4 pkt dzieliły go do poziomu 5000 pkt, którego nigdy wcześniej nie przekroczył. Do zamknięcia tego wydania „Parkietu” poziom ten nie został jeszcze przebity.

Zapewne S&P 500 przekroczyłby go, gdyby nie to, że na nastroje inwestorów negatywnie wpłynął wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Rentowność dziesięciolatek sięgała po południu 4,15 proc. Do jej zwyżki przyczyniło się oczekiwanie na dużą aukcję papierów 30-letnich oraz zaskakująco dobre dane z rynku pracy (wynikało z nich, że w zeszłym tygodniu liczba składanych po raz pierwszy zasiłków dla bezrobotnych sięgnęła tylko 218 tys. i była niższa od prognoz).