Moskwa nietrafioną inwestycją

O ile w 2019 r. zaangażowanie banków z Europy i Ameryki na rynku rosyjskim wynosiło 119 mld USD, to w 2022 r. zmniejszyło się do 75 mld USD, a w tym roku spadło do 60 mld USD – wyliczyli analitycy Raiffeisen Bank International. Ekspozycja ta wróciła więc do poziomu podobnego jak ponad 30 lat temu. Pod koniec lat 80., czyli w ostatnich latach zimnej wojny wynosiła ona 40 mld USD.

Trudne wyjście