Inflacja już nie niepokoi Fedu i inwestorów

Inflacja konsumencka w USA zgodnie z prognozami zmalała z 3,2 proc. w październiku do 3,1 proc. w listopadzie. Licząc miesiąc do miesiąca, przyspieszyła co prawda z zera do 0,1 proc., ale nie zaniepokoiło to inwestorów. Inflacja bazowa (czyli nieobejmująca cen żywności, paliw i energii) utrzymała się natomiast na poziomie 4 proc. rok do roku i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. Choć te dane nie przyniosły pozytywnej niespodzianki, to zostały uznane przez inwestorów za wystarczająco dobre do tego, by Fed nie podniósł stóp procentowych na środowym posiedzeniu.