Grecja pozbywa się udziałów w bankach

Hellenic Financial Stability Fund (HFSF), czyli grecki państwowy fundusz, sprzedał w poniedziałek 9 proc. udziałów w Alpha Banku. Nabywcą był włoski pożyczkodawca UniCredit, który ujawnił, że zapłacił w ramach tej transakcji po 1,39 euro za każdą akcję z tego pakietu. Fundusz rozpoczął również proces pozbycia się 20 proc. udziałów National Bank of Greece (obecnie posiada prawie 40 proc. jego akcji). Zapowiada, że do końca 2025 r. chce zbyć swoje udziały we wszystkich greckich bankach, a ma je też m.in. w Piraeus Banku oraz Attica Banku.