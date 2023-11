Niemiecki przemysł kurczy się bardziej niż oczekiwano

Coraz więcej przedsiębiorców przyznaje, że korzysta ze sztucznej inteligencji w co najmniej jednej aplikacji biznesowej. Jeszcze pięć lat temu z tego narzędzia korzystał co piąty ankietowany, obecnie jest to co drugi przedsiębiorca – takie dane przynosi opublikowany pod koniec września raport „Mastercard Signals”. To dobry moment, by zadać sobie pytanie – w jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji wpłynie na sektor finansowy.