Według wstępnych informacji Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), realne (skorygowane cenowo) nowe zamówienia w sektorze produkcyjnym wzrosły we wrześniu 2023 r. o 0,2 proc. w porównaniu do sierpnia 2023 r., po uwzględnieniu sezonowości i kalendarza. W mniej zmiennym porównaniu trzymiesięcznym zamówienia napływające w trzecim kwartale 2023 r. były o 3,9 proc. niższe niż w drugim. Zamówienia przychodzące, z wyłączeniem dużych, spadły we wrześniu o 2,2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Dla sierpnia po rewizji wstępnych wyników, nastąpił wzrost napływających zamówień o 1,9 proc. w porównaniu do lipca (wartość wstępna +3,9 proc.). Niezwykle wysoka rewizja w sierpniu 2023 r. wynika z błędnie zgłoszonych danych w produkcji sprzętu do przetwarzania danych oraz wyrobów elektronicznych i optycznych.

W sektorze produkcyjnym można było zaobserwować we wrześniu zdecydowanie przeciwny rozwój sytuacji w zakresie przychodzących zamówień. Wzrost wynika w dużej mierze z rozwoju inżynierii mechanicznej (po uwzględnieniu sezonowości i kalendarza +8,5 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca). Pozytywnie na wynik ogólny wpłynął także wzrost produkcji wyrobów metalowych (+8,5 proc.) oraz produkcji i przetwórstwa metali (+8,7 proc.).

Zdecydowanie negatywny wpływ miał jednak spadek napływających zamówień na produkcję sprzętu do przetwarzania danych oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (-12,5 proc.). Napływające zamówienia w tym obszarze wzrosły w sierpniu 2023 roku o 19,9 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. We wrześniu negatywny wpływ na wynik ogólny miały spadki w branży motoryzacyjnej (-2,5 proc.) i pozostałej konstrukcji pojazdów (samoloty, statki, pociągi itp.) (-9,7 proc.).

Zamówienia zagraniczne wzrosły o 4,2 proc.: zamówienia ze strefy euro o 6,2 proc., a zamówienia spoza strefy euro o 2,9 proc. Zamówienia krajowe spadły o 5,9 proc.