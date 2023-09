Bastion ujemnych stóp padnie?

Notowania japońskiej waluty spadły w poniedziałek rano poniżej 146 jenów za 1 USD (później wróciły w okolicę 147 jenów), a rentowność japońskich obligacji dziesięcioletnich wzrosła do 0,694 proc., czyli najwyższego poziomu od 2013 r. Impulsem dla tych ruchów na rynkach były wypowiedzi Kazuo Uedy, prezesa Banku Japonii. Powiedział on w wywiadzie dla gazety „Yomiuri Shimbun”, że pod koniec roku jego instytucja powinna mieć już wystarczające dane, by stwierdzić, czy wzrost cen i płac będzie trwały. Dodał również, że możliwe będzie podniesienie stóp procentowych, jeśli inflacja i gospodarka okażą się silniejsze, niż się spodziewano.