S&P500 nie polegnie w starciu z wysokimi rentownościami obligacji

W USA wczoraj sesji nie było, więc można wykorzystać tą okazję na spojrzenie w inny obszar. Przykładowo dzisiejsze dane wskazują na spowolnienie wzrostu w chińskim sektorze usług. Prywatny wskaźnik PMI dla aktywności usługowej w Chinach spadł do najniższego poziomu od ośmiu miesięcy, osiągając w sierpniu wartość 51.8 pkt. w porównaniu do lipcowego poziomu 54.1 pkt. Mimo to, co jest tu pewnym pocieszeniem, wskaźnik ten pozostawał powyżej poziomu 50 przez osiem kolejnych miesięcy, co wskazuje na kontynuację ekspansji.