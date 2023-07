USA: Kłopotliwe depozyty

Federalna Korporacja Ubezpieczania Depozytów (FDIC) opublikowała list otwarty do prezesów amerykańskich banków, w którym stwierdziła, że „niektóre instytucje” zaniżyły wartość nieubezpieczonych depozytów. Wezwała też owe instytucje, by „poprawiły błędy” dotyczące depozytów w swoich sprawozdaniach finansowych, i przypomniała, że ich prezesi muszą ręczyć za rzetelność tych sprawozdań.

Nie tylko FDIC zauważyła anomalie w danych przedstawianych przez pożyczkodawców. Wcześniej analitycy S&P Global zwrócili uwagę na to, że zaskakująco duża liczba banków dokonała korekt raportów za czwarty kwartał i że owe korekty dotyczyły wielkości nieubezpieczonych depozytów. Takich korekt dokonano w raportach aż 55 banków. Zions, czyli pożyczkodawca zaliczany do grona średnich banków amerykańskich, doniósł natomiast do FDIC, że duże instytucje zaniżają wielkość tych depozytów w swoich raportach.