Szanse na miękkie lądowanie gospodarcze się zwiększyły?

Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w czerwcu o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Spodziewano się, że zwiększy się o 0,5 proc. Mimo to, ten odczyt również pozytywnie zaskoczył pod wieloma względami. Dane o wzroście sprzedaży detalicznej za maj zrewidowano bowiem w górę z 0,3 proc. do 0,5 proc. To, że w czerwcu wzrost był niższy, było w dużym stopniu skutkiem mniejszej wartości sprzedaży paliw i materiałów budowlanych, czyli pośrednio spadku cen surowców. Sprzedaż detaliczna w tzw. grupie kontrolnej wzrosła natomiast 0,6 proc., co było najlepszym wynikiem w tym roku. Amerykańscy konsumenci jak na razie okazali się więc dosyć odporni na spowolnienie gospodarcze oraz inflację.