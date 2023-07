Kraje, które nadal prześladuje bardzo wysoka inflacja

Inflacja na świecie ogólnie hamuje. W USA zeszła w czerwcu już do poziomu 3 proc., w strefie euro do 5,5 proc., w Polsce do 11,5 proc. Dla jednych to wciąż zbyt wysokie poziomy, dla innych wystarczające, by myśleć już o obniżkach stóp procentowych w końcówce roku. Można się spodziewać, że w nadchodzących miesiącach inflacja nadal będzie hamowała, do czego przyczynią się przede wszystkim „efekt bazy” i niższe ceny energii. Są jednak kraje, w których inflacja jeszcze długo będzie bardzo wysoka. Walka z nią wydaje się wręcz beznadziejna, a kolejne odczyty wzrostu cen przestały na zwykłych ludziach robić wrażenie. W około 20 państwach inflacja konsumencka w maju lub w czerwcu (zależnie od tego, z jakiego okresu pochodzą najbardziej aktualne dane) przekraczała 20 proc. Z tego w 11 była większa niż 30 proc., a w czterech była wówczas trzycyfrowa. Z reguły te kraje, w których odczyty inflacji są najgorsze, mają z nią problem już od wielu lat.