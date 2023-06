Oszczędny jak Chińczyk na urlopie. Kolejna oznaka spowolnienia?

Władze Chin zdecydują się na stymulację?

Notowane w ostatnich tygodniach kolejne słabe odczyty makroekonomiczne skłaniają banki inwestycyjne do obniżania prognoz wzrostu gospodarczego na ten rok. Na razie większość prognoz zakłada, że ostrożny rządowy cel 5 proc. wzrostu jest do osiągnięcia, a tymczasem inwestorzy i ekonomiści coraz bardziej liczą na zwiększenie stymulacji przez rząd.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Chiny. Exodus bogaczy przyspiesza W tym roku Państwo Środka może opuścić nawet 13,5 tys. dolarowych milionerów.

W czerwcu bank centralny obniżył po raz pierwszy od prawie roku stopy procentowe. Zdaniem ekonomistów kolejne podobne posunięcia nie są wykluczone, podobnie jak wsparcie ze strony polityki fiskalnej. Jednak w porównaniu z poprzednimi okresami dekoniunktury zakres stymulacji prawdopodobnie będzie ograniczony. Władze są niechętne szerszym działaniom – w tym zwłaszcza wspieraniu koniunktury w nieruchomościach – ze względu na wysokie zadłużenie i obawy o stabilność sektora finansowego.

Po tym jak rząd w Pekinie odszedł od polityki zero-Covid, to konsumpcja zaczęła napędzać gospodarkę, jednak do tej pory impuls z jej strony wygasł. Jak tymczasem niedawno podkreślał członek ścisłego kierownictwa chińskiego Wang Huning, to jest ona kluczowa dla osiągnięcia 5-procentowej dynamiki PKB.