Główny niemiecki indeks klimatu biznesowego Ifo spadł w maju do 91,7 z 93,4 w kwietniu (po korekcie z 93,6). Odczyt ten był słabszy od oczekiwań rynku na poziomie 93. Bieżąca Ocena Ekonomiczna spadła do 88,6 z 93,1, a Indeks Oczekiwań Ifo – wskazujący prognozy firm na najbliższe sześć miesięcy, poprawił się do 94,8 z 91,7, przekraczając szacunki analityków na poziomie 91,9.

Kurs EUR/USD nie wykazał reakcji na ten raport i ostatnio notowano niewielkie dzienne wzrosty na poziomie 1,0785.

Główny indeks koniunktury Ifo został przeliczony i ponownie skalibrowany w kwietniu po tym, jak Instytut Badawczy Ifo zmienił szereg z roku bazowego 2000 na rok bazowy 2005 według stanu na maj 2011 r., a następnie zmienił szereg, aby obejmował usługi od kwietnia 2018 r. Ankieta zawiera obecnie 9000 miesięcznych odpowiedzi ankietowych od firm z sektora produkcyjnego, usługowego, handlowego i budowlanego.