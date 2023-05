Liczba nowych bezrobotnych spadła o 22 000 do 242 000 w tygodniu zakończonym 13 maja – wynika z danych Departamentu Pracy. Nieskorygowana liczba roszczeń spadła najbardziej od dwóch miesięcy, do 215 810, głównie z powodu spadku w Massachusetts. Gwałtowny wzrost liczby wniosków w Massachusetts, spowodowany nawałą fałszywych wniosków, spowodował wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w tygodniu kończącym się 6 maja, co doprowadziło do najwyższego ich poziomu od 30 października 2021 r.