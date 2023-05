Lekkie odbicie notowały w poniedziałek na globalnych rynkach ceny miedzi, które w ubiegłym tygodniu znajdowały się najniżej od prawie pół roku. Na giełdzie COMEX za funt rudego metalu, który ma za sobą już cztery spadkowe tygodnie z rzędu, płacono 3,75 dol., o 0,7 proc. więcej niż w czwartek. Za sprawą umocnienia złotego do dolara jeszcze słabiej radzą sobie notowania miedzi wyrażone w krajowej walucie, co nie jest dobrą wiadomością dla KGHM. W szybkim tempie zbliżają się one do dołka sprzed dziesięciu miesięcy, a zejście poniżej niego będzie oznaczało ich spadek na ponaddwuletnie minimum.