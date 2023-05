Pierwszy raz od prawie półtora roku wskaźnik nastawienia do rynku akcji funduszy opartych na algorytmach wyszedł powyżej neutralnego – wynika z danych Deutsche Banku. Jednak ekspozycja na akcje, jaką utrzymują fundusze zarządzane przez ludzi uznaniowo w oparciu o tendencje w zyskach spółek i danych makroekonomicznych, jest bliska rocznego dołka.

Jak oblicza europejska instytucja, rozstrzał w podejściach obu grup jest już największy od czterech lat. To nowa sytuacja, bo jeszcze na przełomie roku w atmosferze obaw przed recesją obie grupy pozycjonowały się defensywnie. Zaskakująca odporność rynku w nowym roku skłoniła opierające się w większości na wskaźnikach panującej tendencji oraz zmienności fundusze algorytmiczne do pozycjonowania się pod dalsze zwyżki.

Wśród funduszy akcji brakuje zgody co do strategii

Sceptyczne podejście utrzymują jednak zarządzający. Jak oblicza Goldman Sachs, wskaźnik long/short dla „ręcznie” zarządzanych funduszy hedgingowych znalazł się najniżej od dekady. Obecny rozjazd w zachowaniu funduszy automatycznych i zarządzanych uznaniowo zbiega się z obserwowaną od początku kwietnia tendencją boczną na giełdzie nowojorskiej.

Przy swoich argumentach trwają zarówno byczo, jak i niedźwiedzio nastawieni analitycy. Zyski spółek z Wall Street spadają, ale i tak w pierwszym kwartale wypadły lepiej od oczekiwań. Optymiści pokładają nadzieje w spodziewanych obniżkach stóp Fedu, jednak władze monetarne wciąż ich nie zapowiadają.

„Nastawienie inwestorów algorytmicznych i uznaniowych jest zwykle silnie ze sobą powiązane. Ci pierwsi zazwyczaj podążają za sygnałami rynkowymi opartymi na panującej tendencji i kształtowaniu się zmienności. Trudno jest im więc ciągnąć rynek w jedną stronę, jeśli inwestorzy uznaniowi do nich nie dołączą” – wynika z raportu Deutsche Banku.

Wall Street w górę czy w dół?

Jak ten pat będzie może zostać rozwiązany? Strateg Deutsche Banku Parag Thatte przypomina, że w 2019 r. podobna sytuacja zakończyła się gonieniem uciekającego rynku przez fundusze zarządzane uznaniowo. Tym razem może jednak być odwrotnie, jeśli tylko wierzyć analizie banku Morgan Stanley.

Ubiegłotygodniowe zniżki oraz wzrost zmienności oznaczają, że zdaniem instytucji w tym tygodniu fundusze algorytmiczne przejdą do sprzedawania akcji, pozbywając się papierów o łącznej wartości od 5 do 10 mld dol. Tymczasem zdaniem Marko Kolanovica z JPMorgana poprawa nastrojów amerykańskich inwestorów nie będzie trwała i do końca roku będą przeważać zniżki.

„Rynki akcji i ogólnie aktywów cyklicznych nie chcą uznać, że jeśli w tym roku nastąpią obniżki stóp procentowych, będzie to albo z powodu nadejścia recesji, albo poważnego kryzysu na rynkach” – ostrzega w poniedziałkowej nocie do klientów strateg, według którego kryzys bankowy w USA jeszcze się pogłębi.