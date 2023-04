Inflacja konsumencka w USA wyhamowała z 6 proc. w lutym do 5 proc. w marcu, podczas gdy średnio prognozowano odczyt na poziomie 5,2 proc. Jest tym samym najniższa od maja 2021 r. Licząc miesiąc do miesiąca, ceny wzrosły tylko o 0,1 proc. po lutowej zwyżce o 0,4 proc. Średnio oczekiwano wzrostu o 0,2 proc. Inflacja bazowa, czyli nieuwzględniająca cen żywności, paliw i energii, przyspieszyła z 5,5 proc. do 5,6 proc., ale jej odczyt był zgodny z prognozami. W ujęciu miesięcznym inflacja bazowa wyhamowała jednak z 0,5 proc. do 0,4 proc.