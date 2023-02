Rewizja wprowadzająca nowy rok bazowy 2020 spowodowała, że stopy inflacji wyniosły 8,1 proc. dla grudnia 2020 i 8,8 proc. za listopad. Wzrost cen przyspieszył więc na początku roku. – Po spowolnieniu z końca ubiegłego roku inflacja pozostaje więc na wysokim poziomie – mówi Ruth Brand, prezes Federalnego Urzędu Statystycznego. – Obserwujemy wzrosty cen wielu towarów iw coraz większym stopniu także usług. Gospodarstwa domowe płaciły wyższe ceny w szczególności za energię i żywność także w styczniu – dodała. Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podaje również, że ceny konsumpcyjne w styczniu 2023 r. wzrosły o 1,0 proc. w stosunku do grudnia 2022 r.

Reklama

W szczególności ceny energii i żywności znacznie wzrosły od czasu wybuchu wojny wUkrainie i miały istotny wpływ na stopę inflacji. Ze względu na sytuację wojenną i kryzysową, wąskie gardła dostaw i zmiany cen na wcześniejszych etapach procesu gospodarczego mają również wpływ na poziom inflacji, co z kolei prowadzi do wzrostu cen innych towarów i usług. W ramach trzeciego pakietu pomocowego rządu federalnego przyjęto środki mające na celu ograniczenie inflacji. Znajduje to odzwierciedlenie we wskaźniku cen konsumpcyjnych.

Ceny produktów energetycznych w styczniu 2023 r. były o 23,1 proc. wyższe rok do roku, pomimo działań ulgowych. W grudniu 2022 r. tempo wzrostu cen żywności wyniosło 20,3 proc. Głównym powodem obserwowanego w styczniu 2023 roku wzrostu cen było prawdopodobnie zakończenie grudniowej pomocy doraźnej. Wzrost cen energii jest w pewnym stopniu hamowany przez zamrożenie cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła sieciowego. Na kształtowanie się cen energii ma jednak wpływ wiele czynników, w tym międzynarodowe ceny zakupu.

Szczególnie duży wzrost odnotowały ponownie ceny energii dla gospodarstw domowych od stycznia 2022 r. do stycznia 2023 r. (36,5 proc.). Ceny gazu ziemnego wzrosły o 51,7 proc., a ciepła sieciowego o 26,0 proc. Ceny drewna opałowego, pelletu drzewnego i pozostałych paliw stałych wzrosły o 49,6 proc., a oleju opałowego o 30,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Ceny energii elektrycznej wzrosły o 25,7 proc. pomimo zamrożenia cen energii elektrycznej i zniesienia dopłaty EEG. Tempo wzrostu cen paliw silnikowych (7,0 proc.) było niższe od ogólnego wskaźnika inflacji.

Ceny żywności wzrosły o 20,2 proc. w styczniu 2023 r. rok do roku. Tempo wzrostu cen żywności było więc ponownie ponad dwukrotnie wyższe od ogólnej stopy inflacji. Oznacza to, że na początku 2023 r. wzrost cen żywności prawie się nie zmienił (grudzień 2022 r.: 20,4 proc.). Również w styczniu 2023 r. wyższe ceny notowano we wszystkich grupach żywności. Znacznie wyższe ceny odnotowano w przypadku nabiału i jaj (35,8 proc.) oraz tłuszczów i olejów jadalnych (33,8 proc.). Wyraźne wzrosty cen odnotowano także np. w przypadku chleba i zbóż (22,7 proc.).

Reklama

Wyłączając ceny energii, stopa inflacji wyniosła w styczniu 2023 r. 7,2 proc. Stopień, w jakim ceny żywności wpływają obecnie na ogólne tempo wzrostu cen, pokazuje stopa inflacji po wyłączeniu energii i żywności. Był wyraźnie niższy i wyniósł +5,6 proc. Stopa inflacji z wyłączeniem energii i żywności pokazuje jednak, że inflacja jest wysoka także w przypadku innych grup produktów. Wskaźnik ten już w grudniu 2022 r. przekraczał pięcioprocentowy próg (+5,2 proc.), a w styczniu dalej rósł.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w Niemczech jest poddawany rewizji i w regularnych odstępach czasu wprowadzany jest nowy rok bazowy. Ze skutkiem od miesiąca referencyjnego stycznia 2023 r. nastąpiła rebaza indeksu z poprzedniej bazy 2015 na rok bazowy 2020. W ramach tego procesu zaktualizowano wzorce wag oraz wprowadzono zmiany metodologiczne.