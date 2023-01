Przemysłowy PMI dla eurolandu wciąż jednak sugeruje recesję w tej branży, choć był nieco lepszy od prognoz. Wzrósł z 47,8 pkt do 48,8 pkt, podczas gdy średnio spodziewano się jego zwyżki do 48,6 pkt.

Reklama

W Niemczech PMI dla przemysłu spadł z 47,1 pkt do 47 pkt, a średnio oczekiwano jego wzrostu do 47,8 pkt. Usługowy PMI wzrósł jednak z 49,2 pkt do 50,4 proc. Prognozowano zwyżkę tylko do 49,6 pkt.

Tymczasem we Francji przemysł wyszedł z recesji. PMI dla tego sektora zwiększył się z 49,2 pkt do 50,8 pkt (średnio prognozowano wzrost do 49,7 pkt). Usługowy PMI spadł jednak z 49,5 pkt do 49,2 pkt, a prognozy mówiły o jego wzroście do 49,9 pkt.