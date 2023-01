"Oczekujemy, że do końca roku ceny WTI będą poruszać się w przedziale 70-100 USD, co oznaczałoby wzrost w stosunku do obecnych poziomów. Jesteśmy jednak świadomi wielu zagrożeń, które mogą podważyć tę prognozę - w tym recesji w USA, kolejnej fali globalnych zakażeń COVID lub szybkiego rozwiązania konfliktu na Ukrainie - każde z nich może zepchnąć ceny do wsparcia kosztowego w pobliżu 60 USD. Nie spodziewamy się jednak, aby te niższe ceny utrzymały się przez dłuższy czas, biorąc pod uwagę prawdopodobną reakcję producentów" - czytamy w raporcie "Goldman Sachs Investment Strategy Group Outlook".

Reklama

Istnieją to również ryzyka, których realizacja oznaczałaby wyższe ceny ropy: wszelkie dodatkowe zakłócenia w dostawach zostałyby spotęgowane przez wciąż niskie zapasy, które mogłyby wypchnąć ceny powyżej przedziału prognozy, jak to miało miejsce w zeszłym roku, dodali analitycy.