Spadek PKB w pierwszym kwartale wyniósł 15,1 proc., w drugim 37,2 proc., w trzecim 30,8 proc., a w czwartym szacowany jest na 35,5 proc. Głównym powodem tych spadków były oczywiście zniszczenia spowodowane przez rosyjską inwazję.

- To bez wątpienia najgorszy wynik gospodarczy od uzyskania niepodległości, ale jest on lepszy od tego, co spodziewała się większość ekspertów na początku pełnoskalowej inwazji. Wówczas prognozowano spadek PKB o 40-50 proc. lub nawet jeszcze więcej - stwierdziła Julia Swiridenko, ukraińska minister gospodarki. Dodała, że sukcesy ukraińskich wojsk na polach bitew, współpraca rządu i biznesu, wysokie morale społeczeństwa, wysiłki mające na celu odbudowę infrastruktury krytycznej i pomoc międzynarodowa sprawiły, że gospodarka Ukrainy nie skurczyła się mocniej.