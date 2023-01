Inflacja konsumencka w Niemczech zwolniła z 10 proc. w listopadzie do 8,6 proc. w grudniu. Średnio prognozowano, że wyhamuje ona do 9,1 proc. Licząc miesiąc do miesiąca ceny spadły o 0,8 proc., podczas gdy spodziewano się ich spadku o 0,3 proc.