Janet Yellen widzi możliwość uniknięcia recesji przez USA

– Nie sądzę, by recesja w USA była nieuchronna – stwierdziła w rozmowie z telewizją ABC Janet Yellen, amerykańska sekretarz skarbu, była szefowa Rezerwy Federalnej. Jej zdaniem, gospodarkę USA na pewno czeka jednak spowolnienie wzrostu i dłuższy okres podwyższonej inflacji. – Mieliśmy jak dotąd w tym roku wysoką inflację i wygląda na to, że będziemy mieć ją do końca roku – powiedziała Yellen.