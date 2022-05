Nasdaq Composite zyskiwał 1,6 proc. na początku wtorkowej sesji, a S&P 500 rósł o 2,5 proc. Było to jednak głównie odreagowanie po panicznej wyprzedaży. Dzień wcześniej Nasdaq Composite spadł bowiem aż o 4,3 proc., a S&P 500 stracił 3,2 proc. Od zeszłego czwartku do poniedziałkowego zamknięcia największe amerykańskie firmy technologiczne straciły łącznie ponad 1 bln USD kapitalizacji. Wartość rynkowa koncernu Apple skurczyła się w ciągu trzech sesji o 220 mld USD, Tesli o 199 mld USD, Microsoftu o 189 mld USD, Amazona o 173 mld USD, koncernu Alphabet o 123 mld USD, Nvidii o 85 mld USD, a Meta Platforms (Facebooka) o 70 mld USD.

Okazja do zakupów?

Inwestorzy, którzy kilka miesięcy temu kupowali akcje amerykańskich spółek technologicznych, mają powód do narzekania. Obawy dotyczące polityki Fedu, lockdownów w Chinach i globalnej stagflacji mocno bowiem przyczyniły się do wyprzedaży papierów tych spółek. Papiery Netflixa straciły od początku roku do wtorkowego otwarcia ponad 70 proc., akcje Snap i Ubera spadły o prawie 50 proc., Meta Platforms o ponad 40 proc., Amazona o około 35 proc., a Tesli o ponad 30 proc. Nasdaq Composite stracił od początku roku 25 proc., a od szczytu z listopada 28 proc. Akcje z amerykańskiego sektora technologicznego są więc już mocno pogrążone w bessie.

Niektórzy analitycy widzą w tej przecenie okazję do zakupów. – Akcje zaczynają wyglądać atrakcyjnie dla kupców średnio- i długoterminowych. Co prawda wciąż mamy do czynienia z wieloma negatywnymi czynnikami ryzyka, ale wszystkie one zostały już uwzględnione przez rynek – stwierdził w wywiadzie dla Bloomberg TV Peter Oppenheimer, główny strateg ds. rynku akcji w Goldman Sachs.

Marko Kolanovic, strateg JPMorgan Chase, twierdzi, że pesymizm na rynkach jest zbyt wielki, a to oznacza, że powinno dojść do odbicia. Podobne prognozy głosił on jednak już od wielu tygodni i jak dotąd się one nie zrealizowały.

Oczywiście są wśród analityków też pesymiści. – S&P 500 może w krótkim terminie zejść co najmniej do 3800 pkt, a być może nawet do 3460 pkt – prognozuje natomiast Mike Wilson, strateg Morgan Stanley. Na wtorkowym zamknięciu S&P 500 był na poziomie 4063 pkt.

– Kolejna ostra wyprzedaż wydaje się mało prawdopodobna bez zewnętrznego „detonatora". Jednakże dopóki będą utrzymywać się problemy, nie spodziewamy się dużego odbicia – wskazuje Ulrich Urbahn, szef działu analiz Berenberg Banku.

Bob Farrell, 90-letni weteran Wall Street (zaczął karierę w 1957 r.), autor książki „10 reguł inwestowania", stwierdził natomiast w wywiadzie dla Rosenberg Research, że S&P 500 może stracić 30 proc. i że presja spadkowa może utrzymywać się na rynku do lata. – Jesteśmy już w rynku niedźwiedzia. Spółki wzrostowo-technologiczne wypadają z łask – powiedział Farrell.

W Chinach też źle

Pod presją są nie tylko amerykańskie firmy technologiczne. Silnej wyprzedaży doświadczają również ich chińskie odpowiedniki. Hang Seng Tech, indeks technologiczny z Hongkongu, spadł we wtorek o 3,2 proc. Akcje Alibaby i koncernu Tencent straciły od początku roku po 25 proc., firmy Meituan – 35 proc., a papiery Didi spadły o 70 proc. Przecena spółek z tego sektora trwa jednak już od ponad roku i jest związana m.in. z działaniami chińskich regulatorów.