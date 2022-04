Rząd USA wprowadził zakaz wykorzystywania przez władze rosyjskie kont w amerykańskich bankach do spłacania zadłużenia. Zakaz zaczął obowiązywać już w poniedziałek wieczorem i według agencji Reutera, uniemożliwił Rosji spłacenie obligacji wartych 552,4 mln USD. Jeśli rząd rosyjski w ciągu 30 dni nie znajdzie sposobu na dokonanie spłaty, to dojdzie do technicznego bankructwa Rosji.