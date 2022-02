Na Wall Street trwa kolejny dzień wyprzedaży, który doprowadził do tego, że główne indeksy takie jak S&P 500 oraz Nasdaq notowane są najniżej od 3 tygodni. To efekt ogromnej niepewności dotyczącej konfliktu między Rosją i Ukrainą. Na początku tego tygodnia oczekiwano deeskalacji konfliktu, ale dzisiaj wydaje się, że jest on bliżej niż kiedykolwiek wcześniej.