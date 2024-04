Furtka do obniżki stóp znów zaczyna się otwierać

Choć główna stopa procentowa w Turcji doszła już do poziomu 50 proc., to inflacja konsumencka przyspieszyła z 67,1 proc. w lutym do 68,5 proc. w marcu. Wzrost cen stał się więc najszybszy od listopada 2022 r. Przyczyniło się do tego solidne podnoszenie płacy minimalnej przed wyborami samorządowymi.